ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карта войны в Украине от британской разведки: где продолжаются ожесточенные бои

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 января 2023 13:58
Карта войны в Украине от британской разведки: где продолжаются ожесточенные бои Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 30 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают держать оборону по всей линии фронта на востоке, где идут активные боевые действия. В то же время ВСУ на некоторых участках развивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Нажмите на карту, чтобы увидеть подробнее

Карта войны в Украине от британской разведки: где продолжаются ожесточенные бои

Согласно карте боевых действий от британской разведки, самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Путинские войска штурмуют позиции украинских бойцов в районе Авдеевки, недалеко от оккупированного Донецка, вблизи Бахмута, Спорного, Угледара.

Зафиксировано небольшое продвижение врага в районе Соледара, где несколько месяцев продолжались городские бои.

В то же время подразделения ВСУ продолжают атаки на Лиманском направлении, чтобы прорвать оборону врага на линии Кременная-Сватово в Луганской области.

На других участках фронта, в частности, в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, ситуация остается стабильной. Российские войска не имеют успехов, но активно обстреливают прифронтовые территории.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются атаковать на четырех направлениях на востоке Украины, а на других - обороняются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Великобритания
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход