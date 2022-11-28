UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальні дані

Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують відбивати атаки ворога та утримувати лінію фронту. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Натисніть на зображення, щоб детальніше переглянути карту бойових дій.

За даними британської карти бойових дій, найважчою ділянкою фронту залишається схід України.

Британська розвідка зазначає, що російські війська продовжую атаки у районі Бахмута, Авдіївки та північніше окупованого Донецька. Також окупанти намагаються штурмувати на сході Харківської області та прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Проте просування ворога не зафіксовано.

Також немає змін на лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях. На цих напрямках окупанти продовжують активно обстрілювати прифронтові населені пункти.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці минулої доби відбили атаки росіян поблизу 10 населених пунктів Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна в УкраїніВійна Росії проти України