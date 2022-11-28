Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальні дані

Українські військові продовжують відбивати атаки ворога та утримувати лінію фронту. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
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За даними британської карти бойових дій, найважчою ділянкою фронту залишається схід України.
Британська розвідка зазначає, що російські війська продовжую атаки у районі Бахмута, Авдіївки та північніше окупованого Донецька. Також окупанти намагаються штурмувати на сході Харківської області та прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Проте просування ворога не зафіксовано.
Також немає змін на лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях. На цих напрямках окупанти продовжують активно обстрілювати прифронтові населені пункти.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці минулої доби відбили атаки росіян поблизу 10 населених пунктів Донецької області.
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