Карта войны в Украине от британской разведки: актуальные данные

Нажмите на изображение, чтобы детальнее просмотреть карту боевых действий.

По данным британской карты боевых действий, самым тяжелым участком фронта остается восток Украины.

Британская разведка отмечает, что российские войска продолжают атаки в районе Бахмута, Авдеевки и севернее оккупированного Донецка. Также оккупанты пытаются штурмовать на востоке Харьковской области и прорвать оборону ВСУ в Луганской области. Однако продвижение врага не зафиксировано.

Также нет изменений на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. На этих направлениях оккупанты продолжают активно обстреливать прифронтовые населенные пункты.