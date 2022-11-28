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Карта войны в Украине от британской разведки: актуальные данные

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают отбивать атаки врага и удерживать линию фронта. Оккупанты в свою очередь пытаются прорвать оборону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Нажмите на изображение, чтобы детальнее просмотреть карту боевых действий.

По данным британской карты боевых действий, самым тяжелым участком фронта остается восток Украины.

Британская разведка отмечает, что российские войска продолжают атаки в районе Бахмута, Авдеевки и севернее оккупированного Донецка. Также оккупанты пытаются штурмовать на востоке Харьковской области и прорвать оборону ВСУ в Луганской области. Однако продвижение врага не зафиксировано.

Также нет изменений на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. На этих направлениях оккупанты продолжают активно обстреливать прифронтовые населенные пункты.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы за прошлые сутки отбили атаки россиян вблизи 10 населенных пунктов Донецкой области.

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