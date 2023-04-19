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Карта війни в Україні: британська розвідка показала оновлені дані

Фото: британська розвідка показала нову карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові продовжують зосереджувати свої основні сили у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, яку оприлюднило Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські окупанти продовжують спроби наступів у районі Авдіївки Донецької області. Вороги хочуть оточити місто.

Фото: мапа війни в Україні (twitter.com/DefenceHQ)

Також скупчення сил російських окупантів продовжують спостерігати біля Бахмута, де йдуть важкі бої та українські захисники тримають оборону міста.

При цьому росіяни зосередили війська у західній частині Луганської області. Вони хочуть повністю окупувати регіон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники за добу, 18 квітня, збили десять безпілотників росіян.

Також ми писали, що 18 квітня бійці ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак на сході України.

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ЛуганськДонецька областьВійна Росії проти України