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Карта війни в України: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті

Фото: британська розвідка показала оновлену карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська намагаються просунутися на сході України, проте ЗСУ стримують наміри противника. Суттєвого просування ворога не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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За даними британської карти, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Бої точаться у місті, а також на околицях.

Крім того, окупанти посилили атаки поблизу Мар'їнки та Авдіївки. Останню російські війська намагаються оточити. Також бої йдуть біля Вугледару, хоч наступ ворога на цій ділянці фронту дещо послабився.

На Лимансько-Куп'янському напрямку посилилися артилерійські дуелі. Окупанти застосовують більше броньованої техніки.

Російські війська також обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту як на сході, так і на півдні України.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції військ на Бахмутському напрямку.

Сьогодні влада Авдіївки повідомила, що місто перейшло у "червону зону", тому в'їзд цивільним, журналістам і волонтерам заборонений.

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