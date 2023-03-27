Карта войны в Украине: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

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По данным британской карты, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Бои ведутся в городе, а также на окрестностях.

Кроме того, оккупанты усилили атаки вблизи Марьинки и Авдеевки. Последнюю российские войска пытаются окружить. Также бои идут возле Угледара, хотя наступление врага на этом участке фронта несколько ослабло.

На Лиманско-Купянском направлении усилились артиллерийские дуэли. Оккупанты применяют больше бронированной техники.

Российские войска также обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции войск на Бахмутском направлении.

Сегодня власти Авдеевки сообщили, что город перешел в "красную зону", поэтому въезд гражданским, журналистам и волонтерам запрещен.