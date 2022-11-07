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Карта війни в Україні на 7 листопада: дані британської розвідки

Фото: ЗСУ продовжують наступ на сході на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують атаки у Луганській та Херсонській областях. При цьому на Донецькому напрямку продовжуються активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, підрозділи ЗСУ продовжують наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

Крім того, захисники штурмують позиції окупантів на півночі та північному заході Херсонської області. Також українські сили продовжують блокувати ворога у районі Херсона на правому березі Дніпра.

При цьому противник кидає сили для атак у Донецькій області. Зокрема, інтенсивні бої йдуть у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Українські війська утримують оборону та стримують просування росіян.

Натисніть на зображення, щоб детальніше переглянути карту бойових дій.

Нагадаємо, ЗСУ з лютого знищили вже 76 460 російських окупантів. За минулу добу захисники ліквідували 530 солдатів РФ.

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