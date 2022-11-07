ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта війни в Україні на 7 листопада: дані британської розвідки

Новость на русском →
Україна, Понеділок 07 листопада 2022 13:10
Карта війни в Україні на 7 листопада: дані британської розвідки Фото: ЗСУ продовжують наступ на сході на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують атаки у Луганській та Херсонській областях. При цьому на Донецькому напрямку продовжуються активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, підрозділи ЗСУ продовжують наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

Крім того, захисники штурмують позиції окупантів на півночі та північному заході Херсонської області. Також українські сили продовжують блокувати ворога у районі Херсона на правому березі Дніпра.

При цьому противник кидає сили для атак у Донецькій області. Зокрема, інтенсивні бої йдуть у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Українські війська утримують оборону та стримують просування росіян.

Натисніть на зображення, щоб детальніше переглянути карту бойових дій.

Карта війни в Україні на 7 листопада: дані британської розвідки

Нагадаємо, ЗСУ з лютого знищили вже 76 460 російських окупантів. За минулу добу захисники ліквідували 530 солдатів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ