Карта війни в Україні на 7 листопада: дані британської розвідки
Українські війська продовжують атаки у Луганській та Херсонській областях. При цьому на Донецькому напрямку продовжуються активні бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.
За даними британської розвідки, підрозділи ЗСУ продовжують наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.
Крім того, захисники штурмують позиції окупантів на півночі та північному заході Херсонської області. Також українські сили продовжують блокувати ворога у районі Херсона на правому березі Дніпра.
При цьому противник кидає сили для атак у Донецькій області. Зокрема, інтенсивні бої йдуть у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Українські війська утримують оборону та стримують просування росіян.
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Нагадаємо, ЗСУ з лютого знищили вже 76 460 російських окупантів. За минулу добу захисники ліквідували 530 солдатів РФ.
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