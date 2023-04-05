Карта війни в України на 5 квітня: дані британської розвідки

Російські окупанти продовжують здійснювати атаки на сході України, проте наші захисники стійко тримають оборону та не дають загарбникам просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter .

Російські окупанти намагаються просунутися у районі Бахмута. Вони також вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки, Оріхово-Василівки та Іванівського.

Загарбники також продовжили спроби наступу вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Зокрема, вели безуспішні штурми поблизу самої Авдіївки, а також в районі Новокалинового та Красногорівки.

Окрім того, росіяни здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної, Невського, Торського та Білогорівки.

При цьому на Херсонському та Запорізькому напрямках окупанти продовжують оборонятися.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна готується до контрнаступу. Слушний час обиратиме Генштаб.

Він також зазначав, що для наступу потрібна важка техніка та добре підготовлені бійці.

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