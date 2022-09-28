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Карта війни в Україні на 28 вересня: британська розвідка оновила дані

Фото: українські захисники просуватьються на сході (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові мають певні успіхи поблизу Куп'янська та Лимана на сході нашої країни. У південних областях тривають активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними карти бойових дій, українські захисники просуваються на лівому березі річки Оскіл у Харківській області.

Британська розвідка зазначає, що окупанти посилюють штурми поблизу Пісків та Горлівки у Донецькій області. Проте підрозділи ЗСУ тримають оборони і не дають армії РФ просунутися.

У Запорізькій та Херсонській області ворожі сили обстрілюють всю лінію фронту з важкого озброєння. Таким чином російські війська намагаються стримати наступ ЗСУ.

Українські бійці своєю чергою взяли під вогневий контроль головні логістичні артерії окупантів у Херсонській області.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що окупанти не просуваються у південних областях, а тримаються за раніше облаштовані рубежі оборони.

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