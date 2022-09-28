Карта войны в Украине 28 сентября: британская разведка обновила данные

Украинские военные имеют некоторые успехи вблизи Купянска и Лимана на востоке нашей страны. В южных областях продолжаются активные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным карты боевых действий, украинские защитники продвигаются на левом берегу реки Оскол в Харьковской области.
Британская разведка отмечает, что оккупанты усиливают штурмы вблизи Песков и Горловки в Донецкой области. Однако подразделения ВСУ держат оборону и не дают армии РФ продвинуться.
В Запорожской и Херсонской области вражеские силы обстреливают всю линию фронта из тяжелого вооружения. Таким образом российские войска пытаются сдержать наступление ВСУ.
Украинские бойцы в свою очередь взяли под огневой контроль главные логистические артерии оккупантов в Херсонской области.
Напомним, в ОК "Юг" заявили, что оккупанты не продвигаются в южных областях, а держатся за ранее обустроенные рубежи обороны.
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