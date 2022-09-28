Карта войны в Украине 28 сентября: британская разведка обновила данные

По данным карты боевых действий, украинские защитники продвигаются на левом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Британская разведка отмечает, что оккупанты усиливают штурмы вблизи Песков и Горловки в Донецкой области. Однако подразделения ВСУ держат оборону и не дают армии РФ продвинуться.

В Запорожской и Херсонской области вражеские силы обстреливают всю линию фронта из тяжелого вооружения. Таким образом российские войска пытаются сдержать наступление ВСУ.

Украинские бойцы в свою очередь взяли под огневой контроль главные логистические артерии оккупантов в Херсонской области.