Карта війни в Україні на 18 жовтня: свіжі дані від британської розвідки

Ілюстративне фото: оприлюднено мапу війни в Україні на 18 жовтня (Getty Images)

Українські військові зосереджують сили для контрнаступу на півдні та сході країни. При цьому росіяни намагаються продовжити окупацію на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від британської розвідки.

За даними карти, бійці Збройних сил України здобули перевагу над ворогом на сході Харківської області. Схожа ситуація спостерігається на півночі Донецької області, в районі Лимана. Карта британської розвідки (натисніть, щоб збільшити) При цьому російські окупанти зберігають свої основні сили в районі селища Піски (Донецька область) та неподалік Бахмута. На півдні, згідно з картою британської розвідки, українські військові утримують перевагу над росіянами. Основні сили ЗСУ зосереджені на південному сході Миколаївської області та на півночі Херсонської.