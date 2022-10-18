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Карта войны в Украине на 18 октября: свежие данные от британской разведки

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Вторник 18 октября 2022 16:24
Карта войны в Украине на 18 октября: свежие данные от британской разведки Иллюстративное фото: обнародована карта войны в Украине на 18 октября (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сосредотачивают силы для контрнаступления на юге и востоке страны. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от британской разведки.

По данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины получили преимущество над врагом на востоке Харьковской области. Похожая ситуация наблюдается и на севере Донецкой области, в районе Лимана.

Карта войны в Украине на 18 октября: свежие данные от британской разведки

Карта британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)

При этом российские оккупанты сохраняют свои основные силы в районе поселка Пески (Донецкая область) и неподалеку от Бахмута.

На юге, согласно с картой британской разведки, украинские военные удерживают преимущество над россиянами. Основные силы ВСУ сосредоточены на юго-востоке Николаевской области и на севере Херсонской.

Напомним, ранее стало известно, что украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов.

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