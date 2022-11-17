Карта війни в України на 17 листопада: дані британської розвідки

Українські військові після вдалого контрнаступу у Херсонській області продовжують атаки на сході. Водночас окупаційні війська штурмують позиції ЗСУ у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.
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За даними британської карти бойових дій, українські сили продовжують наступальні дії на сході Харківської області на заході Луганської області. ЗСУ рухаються у напрямку Сватове-Кремінна.
У Донецькій області тривають запеклі бої у районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки та Вугледара. Окупанти посилюють штурми, щоб прорвати оборони ЗСУ. Але українські захисники стримують удари ворога.
У Херсонській та Запорізькій області лінія фронту поки залишається сталою. Проте окупанти обстрілюють прифронтові та звільнені населені пункти.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра у Херсонській області та звільнили 198 населених пунктів.
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