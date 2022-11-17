Карта війни в України на 17 листопада: дані британської розвідки

Українські військові після вдалого контрнаступу у Херсонській області продовжують атаки на сході. Водночас окупаційні війська штурмують позиції ЗСУ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

У Херсонській та Запорізькій області лінія фронту поки залишається сталою. Проте окупанти обстрілюють прифронтові та звільнені населені пункти.

У Донецькій області тривають запеклі бої у районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки та Вугледара. Окупанти посилюють штурми, щоб прорвати оборони ЗСУ. Але українські захисники стримують удари ворога.

За даними британської карти бойових дій, українські сили продовжують наступальні дії на сході Харківської області на заході Луганської області. ЗСУ рухаються у напрямку Сватове-Кремінна.

Натисніть на зображення, щоб детальніше переглянути карту бойових дій.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра у Херсонській області та звільнили 198 населених пунктів.

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