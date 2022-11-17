Карта войны в Украине на 17 ноября: данные британской разведки

Украинские военные после удачного контрнаступления в Херсонской области продолжают атаки на востоке. В то же время оккупационные войска штурмуют позиции ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
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По данным британской карты боевых действий, украинские силы продолжают наступательные действия на востоке Харьковской области на западе Луганской области. ВСУ двигаются в направлении Сватово-Кременная.
В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута, Авдеевки, Павловки и Угледара. Оккупанты усиливают штурмы, чтобы прорвать обороны ВСУ. Но украинские защитники сдерживают удары врага.
В Херсонской и Запорожской области линия фронта пока остается неизменной. Однако оккупанты обстреливают прифронтовые и освобожденные населенные пункты.
Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ вышли на рубеж по правому берегу Днепра в Херсонской области и освободили 198 населенных пунктов.
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