Карта війни в України на 16 березня: оновлені дані британської розвідки

Українські військові продовжують тримати оборону на сході України. Водночас окупанти атакують позиції захисників з декількох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
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За даними британської карти, найзапекліші бої тривають на сході України, а найважчою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок.
Крім того, окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Вугледара, Мар'їнки та Авдіївки. Також бої точать у Харківській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Значного просування ворога на цих напрямках не зафіксовано.
Крім того, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти вздовж всієї лінії фронту.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за минулу добу відбили понад 75 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.
При цьому аналітики ISW вважають, що ЗСУ мають можливості відновити ініціативу на фронті, оскільки темп наступу росіян знизився.
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