UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни в Україні на 13 жовтня: оновлені дані від британської розвідки

Фото: ЗСУ просуваються до центральної частини Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують наступ у східних областях, а також на півдні нашої країни. Водночас окупанти посилюють обстріли прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської карти бойових дій, підрозділи ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на лівому березі річки Оскіл у Харківській області. Окупанти своєю чергою намагаються втримати трасу Сватове-Кремінна у Луганській області.

Натисніть на зображення, щоб переглянути детальніше.

Також активні бої точаться у Донецькій області. Окупанти намагаються просунутися поблизу Бахмута, але ЗСУ тримають оборону.

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Крім того, окупанти б'ють по мирному населенню у Херсонській області, намагаючись зупинити наступ ЗСУ.

Однак українські сили на півдні атакують російські війська. ЗСУ просуваються до центральної частини Херсонської області.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 420 окупантів та збили понад 30 безпілотників ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України