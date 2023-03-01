UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті

Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тримати оборону на сході нашої країни. Найважчою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Натисніть на зображення, щоб побачити детальніше

За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Окупанти прагнуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Росіяни штурмують позиції українських захисників у районі Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Кремінної, а також поблизу звільнених населених пунктів Луганської області. Поки значного просування ворога не зафіксовано.

Крім того, бойові дії продовжуються у Харківській та Запорізькій областях.

Водночас російські окупанти обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні України.

Нагадаємо, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у регіоні посилилися атаки ворога. Росіяни використовують дрони для розвідки та ударів.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що наші захисники за минулу добу відбили 85 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВеликобританія