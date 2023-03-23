Карта для виплат, бізнесу та кредитка: чи можна їх оформити всі разом

Українці можуть оформити у банку стільки карток, скільки їм потрібно для особистих потреб та бізнесу. Адже кожна банківська картка підходить для окремого виду транзакцій, має свою валюту та умови використання. Якщо полюбляєте платити карткою - оформіть одразу три! Навіщо? Відповіли експерти Райффайзен Банку, що очолює ТОП надійних банків України.

Карта для виплат

Вона ж зарплатна, пенсійна, студентська. Це класична дебетова картка призначена для отримання щомісячних виплат. Але якщо таких немає, замовити карту для виплат у банку також можна. Адже це зручний міжнародний платіжний засіб, який використовують для оплат на касі, інтернет-платежів, переказу особистих коштів, оплати комуналки та інших сервісів через інтернет-банкінг. Й вимоги щодо обовʼязкового нарахування на неї пенсії або соціальних виплат немає.

Карту для виплат випускають у віртуальному вигляді без фізичного носія. Власник вносить дані про свій щойно емітований платіжний засіб до гаманця у смартфоні та використовує для оплат з неї сервіс Google Pay або Apple Pay. Потрібна іменна фізична картка? За заявою її можна отримати у найближчому відділенні.

Валютою картки для виплат є гривня, долар або євро. Замовити валютну карту також можна на сайті банку. Найчастіше такі картки використовують для акумуляції коштів у валюті, отримання особистих валютних переказів з-за кордону та шопінгу за закордонних сайтах. Також нею можна розплачуватись під час поїздок до інших країн.

Кредитка

Розраховуючись дебетовою карткою, покупець витрачає власні кошти з позитивного балансу. Якщо їх недостатньо, у транзакції буде відмовлено. Щоб не опинитися у подібній ситуації та завжди мати екстра готівку про всяк випадок, експерти рекомендують оформити кредитку. Списання з неї можливе у мінус у межах кредитного ліміту.

На погашення боргу клієнтові надається достатньо часу - 57 днів пільгового періоду, протягом якого відсотки за користування кредитними коштами не нараховуються.

В Україні зараз особливо популярна послуга оплата частинами за товар, коли покупець сплачує на касі лише одну частину вартості, а залишок суми рівними платежами автоматично списується з банківської картки. Так от для купівлі товарів у таку розстрочку потрібна саме кредитка.

Картка для бізнесу

Ще її називають карта-ключ, що привʼязана підприємницького рахунку. Якщо ви зареєстровані як підприємець та плануєте відкривати рахунок для ФОП в банку, таку карту ви отримаєте в обовʼязковому порядку.

Зокрема, під час відкриття бізнес-рахунку, Райф-банк емітує віртуальну картку для бізнесу Visa Business. На неї можна приймати оплату від клієнтів, а її реквізити додати до гаманця в Google Pay/Apple Pay у смартфоні для здійснення інтернет-оплат у кілька кліків.

Як бачимо, ніщо не заважає клієнтові отримати одразу декілька карток різного типу в одному банку для задоволення особистих потреб та комерційної діяльності.