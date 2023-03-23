Карта для выплат, бизнеса и кредитка: можно ли их оформить все вместе

Украинцы могут оформить в банке столько карт, сколько им необходимо для личных нужд и бизнеса. Каждая банковская карта подходит для отдельного вида транзакций, имеет свою валюту и условия использования. Если любите платить картой – оформите сразу три! Зачем? Ответили эксперты Райффайзен Банка, возглавляющего ТОП надежных банков Украины.

Карта для выплат

Она же зарплатная, пенсионная, студенческая. Это классическая дебетовая карта, предназначенная для получения ежемесячных выплат. Но если таковых нет, оформить карту для выплат онлайн все равно можно. Это удобное международное платежное средство, которое используется для оплаты на кассе, интернет-платежей, перевода личных средств, оплаты коммуналки и других сервисов через интернет-банкинг. И требования по обязательному зачислению на нее пенсии или социальных выплат нет.

Карту для выплат выпускают в виртуальном виде без физического носителя. Владелец вносит данные о своем только что эмитированном платежном средстве в кошелек в смартфоне и использует для оплаты сервис Google Pay или Apple Pay. Нужна именная физическая карточка? По заявлению ее можно получить в ближайшем отделении.

Валютой карты для выплат является гривна, доллар или евро. Заказать валютную карту можно также на сайте банка. Чаще всего такие карты используются для аккумуляции средств в валюте, получения личных валютных переводов из-за границы и шопинга на зарубежных сайтах. Также ею можно расплачиваться во время поездок в другие страны.

Кредитка

Рассчитываясь дебетовой картой, покупатель тратит собственные средства. Если их недостаточно, в транзакции будет отказано. Чтобы не оказаться в подобной ситуации и всегда иметь деньги на всякий случай, эксперты рекомендуют оформить кредитку. Списание с нее возможно в минус в пределах кредитного лимита.

На погашение долга клиенту предоставляется достаточно времени – 57 дней льготного периода, в течение которого проценты за пользование кредитными средствами не начисляются.

В Украине сейчас особенно популярна услуга оплаты частями за товар, когда покупатель платит на кассе лишь одну часть стоимости, а остаток суммы равными платежами автоматически списывается с банковской карты. Так вот для покупки товаров в такую рассрочку нужна кредитка.

Карта для бизнеса

Еще ее называют карта-ключ, она привязана предпринимательскому счету. Если вы зарегистрированы как предприниматель и планируете открывать счет для ФЛП/ФОП в банке, такую карту вам выдадут в обязательном порядке.

В частности, при открытии бизнес-счета, Райф-банк эмитирует виртуальную карту для бизнеса Visa Business. На нее можно принимать оплату от клиентов, а ее реквизиты добавить в бумажник в Google Pay/Apple Pay в смартфоне для осуществления интернет-оплат в несколько кликов.

Как видим, ничто не мешает клиенту получить сразу несколько карточек разного типа в одном банке для удовлетворения личных потребностей и коммерческой деятельности.