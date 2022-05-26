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Карта мародеров. Оккупанты отправили 58 тонн посылок от границы с Украиной, - "Медиазона"

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Москва, Четверг 26 мая 2022 15:54
Карта мародеров. Оккупанты отправили 58 тонн посылок от границы с Украиной, - "Медиазона" Фото: российские военные "отличились" мародерством в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

За три месяца вторжения российские военные отправили 58 тонн посылок из городов возле границы с Украиной. Лидером среди пунктов назначения стала Югра, где дислоцируется бригада, которая стояла в Буче, Ирпене и Гостомеле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Сообщается, что после публикации видео с российскими военными, которые отправляли посылки с техникой вещами через отделение почтового оператора СДЭК в белорусском Мозыре, "Медиазона" расширила список городов для мониторинга. На основе этого была составлена новая карта отправлений.

Карта мародеров. Оккупанты отправили 58 тонн посылок от границы с Украиной, - &quot;Медиазона&quot;

Фото: карта мародеров от "Медиазоны" (zona.media)

Как пишет "Медиазона", СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправления по его номеру и на сайте отображается подробный маршрут от пункта приема до пункта выдачи. Самый крупный из выявленных грузов весил 381 кг, он был отправлен из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.

Откуда шли награбленные вещи

"Медиазона" изучила отправления из 46 отделений, которые ближе всего к Украине в Беларуси, России и в оккупированном Крыму. В результате подозрительные посылки нашли в 13 пунктах СДЭК:

  • Армянск и Джанкой (Крым)
  • Покровское (Ростовская область)
  • Богучар и Россшь (Воронежская область)
  • Валуйки (Белгородская область)
  • Железногорск и Рыльск (Курская область)
  • Климово, Клинцы, Новозыбков и Унеча (Брянская область)
  • Мозырь (Беларусь)

Города-"победители"

На основе анализа посылок, лидером среди "подозрительных" стала Юрга (Кемеровская область), куда ушло около 5,8 тонны грузов. В этом городе находятся три крупные военные части, в том числе и 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая стояла в Буче, Гостомеле и Ирпене при оккупации Киевской области.

Второе место досталось Чебаркулю (Челябинская область), по данным "Медиазоны", в Украине погибли 27 военных из этого города. В столицу Тывы Кызыл отправили больше 3,5 тонны подозрительных посылок.

Среди других городов можно выделить Новосибирск, Миасс в Челябинской области, Улан-Удэ, а также Рубцовск, куда ушло 74 отправления весом около 2 тонн.

Мародерят даже свою армию

Изучив видео с камер наблюдения, "Медиазона" выяснила, что 29 апреля в отделение СДЭК в Валуйках зашел офицер с тяжелым ящиком. Как оказалось, в нем был беспилотник, похожий на российский "Орлан". После оформления груза ящик оттащили вглубь офиса.

Изданию не удалось отследить получение "Орлана" в пункте назначения. Кроме отправки беспилотника, в этом отделении были замечены военные, которые отправляли кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитару, палатку и многое другое.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российских военных варварами и мародерами, поскольку они вместо эвакуации своих раненых "выносили стиральные машины".

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Мародерство Война России против Украины
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