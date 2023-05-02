Карта боїв в Україні 2 травня: британська розвідка показала нові дані

Російські війська попри значні втрати продовжують тиснути на сході, а українські бійці тримають оборону. Епіцентрами боїв лишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Зокрема, найгарячішими напрямками є: Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський. Окупанти не залишають спроб захопити землі, а українські сили минулої доби відбили десятки ворожих атак.

Фото: британська розвідка показала карту бойових дій в Україні на 2 травня (twitter.com/DefenceHQ)

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Тим часом на Запорізькому напрямку російські війська обороняються та здійснюють обстріли позицій українських бійців.

На Слобожанському напрямку протягом доби ворог обстрілював населені пункти. На Куп’янському напрямку окупанти наступальних дій не проводили, але відкривали вогонь по низці населених пунктів.

Нагадаємо, за даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, за минулу добу російська армія втратила більше роти за 18 безуспішних атак.

Тим часом командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський із Бахмутського напрямку повідомив про ухвалення низки низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та завдавання максимальних втрат противнику.

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