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Карта боїв в Україні на 13 грудня: дані розвідки Британії

Фото: британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Донбасі тривають запеклі бої. Російські війська намагаються прорватися кількома напрямами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські війська продовжують атакувати позиції Збройних сил України в районі Сватового, Кремінної (Луганська область) та Бахмута (Донецька область). В останньому населеному пункті спостерігається найскладніша ситуація.

При цьому українські захисники у свою чергу відповідають окупантам контрударами. Також ЗСУ продовжують атакувати тилові позиції окупантів. Під удар потрапляють скупчення ворожих військ та шляхи постачання.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська армія вже звільнила понад половину територій, які Росія змогла захопити після 24 лютого. Наші військові не зупиняться, доки вся українська земля не буде деокупована.

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Збройні сили УкраїниВеликобританіяокупантиВійна в Україні