Карта боїв в Україні на 13 грудня: дані розвідки Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

При цьому українські захисники у свою чергу відповідають окупантам контрударами. Також ЗСУ продовжують атакувати тилові позиції окупантів. Під удар потрапляють скупчення ворожих військ та шляхи постачання.

За даними британської розвідки, російські війська продовжують атакувати позиції Збройних сил України в районі Сватового, Кремінної (Луганська область) та Бахмута (Донецька область). В останньому населеному пункті спостерігається найскладніша ситуація.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська армія вже звільнила понад половину територій, які Росія змогла захопити після 24 лютого. Наші військові не зупиняться, доки вся українська земля не буде деокупована.

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