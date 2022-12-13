Карта боев в Украине на 13 декабря: данные разведки Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

При этом украинские защитники, в свою очередь, отвечают оккупантам контрударами. Также ВСУ продолжают атаковать тыловые позиции оккупантов. Под удар попадают скопления вражеских войск и пути снабжения.

Согласно данным британской разведки, российские войска продолжают атаковать позиции Вооруженных сил Украины в районе Сватово, Кременной (Луганская область) и Бахмута (Донецкая область). В последнем населенном пункте наблюдается наиболее сложная ситуация.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская армия уже освободила более половины территорий, которые Россия смогла захватить после 24 февраля. Наши военные не остановятся, пока вся украинская земля не будет деоккупирована.

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