Карта боевых действий в Украине на сегодня: данные британской разведки

По данным британской разведки, оккупанты не покидают планов по выходу на админграницы Луганской области. Также российская армия атакует направление Славянска и районы вблизи Углегорской ТЭС.

В то же время оккупанты продолжают бить по гражданским объектам в Харьковской области и на Донбассе.

На юге Украины не зафиксировано продвижение врага. Украинские защитники переходят к контрнаступлению в Николаевской и Херсонской областях. В частности, ВСУ уничтожают склады с боеприпасами, нарушая логистические цепочки войск РФ.