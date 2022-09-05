Карта боевых действий в Украине на 5 сентября: какая ситуация на фронте сейчас
Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 5 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.
По данным карты, "горячие" бои продолжаются на Донбассе и юге Украины. В частности, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. ВСУ успешно отбили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также украинская армия продолжает уничтожать склады и живую силу врага в Херсонской области.
Как сообщалось, ВСУ освободили из-под оккупации три населенных пункта в Донецкой области и на юге.
Напомним, в сети днем ранее появились фото украинского флага над Высокопольем Херсонской области, которое было оккупировано. Однако официальной информации об освобождении от военных до сих пор нет.
Также в социальных сетях появилась информация о якобы освобождении села Озерное в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.