Карта боевых действий в Украине на 4 сентября: какова ситуация на фронтах

Сегодня, 4 сентября, российские оккупанты совершили несколько попыток штурмов, но ВСУ не дали им продвинуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.
Россияне пытались проводить штурмы в нескольких районах Донецкой области. Попытки продвижения оккупантов были зафиксированы возле Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Первомайского и Песков. Украинские военные отбили все наступления россиян.
В это же время, согласно данным карты Liveuamap, Вооруженным силам Украины удалось освободить село Озерное (Донецкая область).
Также вражеские войска провели ряд обстрелов населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, в котором находиться склад боеприпасов оккупантов.
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