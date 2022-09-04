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Карта боевых действий в Украине на 4 сентября: какова ситуация на фронтах

Фото: обнародована свежая карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 сентября, российские оккупанты совершили несколько попыток штурмов, но ВСУ не дали им продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Россияне пытались проводить штурмы в нескольких районах Донецкой области. Попытки продвижения оккупантов были зафиксированы возле Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Первомайского и Песков. Украинские военные отбили все наступления россиян.

В это же время, согласно данным карты Liveuamap, Вооруженным силам Украины удалось освободить село Озерное (Донецкая область).

Село Озерное на карте (скриншот)

Также вражеские войска провели ряд обстрелов населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, в котором находиться склад боеприпасов оккупантов.

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Война России против Украины