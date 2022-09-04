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Карта бойових дій в Україні на 4 вересня: яка ситуація на фронтах

Фото: оприлюднено свіжу карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 4 вересня, російські окупанти здійснили кілька спроб штурмів, але ЗСУ не дали їм просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Росіяни намагалися проводити штурми в декількох районах Донецької області. Спроби просування окупантів були зафіксовані біля Богородичного, Пасіки, Долини, Бахмута, Первомайського та Пісків. Українські військові відбили всі наступи росіян.

В цей же час, згідно з даними карти Liveuamap, Збройним силам України вдалося звільнити село Озерне (Донецька область).

Село Озерне на карті (скріншот)

Також ворожі війська провели ряд обстрілів населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, в якому знаходитися склад боєприпасів окупантів.

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Війна Росії проти України