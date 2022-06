Карта боевых действий в Украине на 30 июня: данные британской разведки

Так, по данным британской разведки, украинские войска успешно проводят контрнаступления на херсонском направлении. Также ВСУ продолжают сражаться на востоке Украины и возле Харькова.

В то же время российские оккупанты пытаются сконцентрировать свои основные силы в Донецкой и Луганской областях, нанося удары на нескольких направлениях - в районе Лисичанска, Изюма и Бахмута.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022



