Карта бойових дій в Україні на 30 червня: дані британської розвідки

Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні. Станом на четвер, 30 червня, українські військові проводять контрнаступ на двох напрямках. Водночас на сході тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мінестерства оборони Британії.

Так, за даними британської розвідки, українські війська успішно проводять контрнаступ на херсонському напрямку. Також ЗСУ продовжують битися на сході України та біля Харкова.

У той же час російські окупанти намагаються сконцентрувати свої основні сили на Донецькому і Луганському напрямках, завдаючи ударів на декількох напрямках - в районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.