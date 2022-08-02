Карта боевых действий в Украине на 2 августа: данные британской разведки

Согласно данным британской разведки, ситуация на восточном фронте стабилизировалась. Оккупанты не смогли продвинуться на новые позиции и продолжают наносить ракетные удары по районам Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Украинские войска в свою очередь предпринимают попытки контрнаступления на Херсонском направлении, где довольно активно освобождают населенные пункты от захватчиков.

Также незначительные контратаки ВСУ заметны в районе Изюма.