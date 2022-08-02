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Карта боевых действий в Украине на 2 августа: данные британской разведки

Фото: российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе. В то время как украинские войска держат устойчивую оборону и наносят контрудары на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Tiwtter.

Согласно данным британской разведки, ситуация на восточном фронте стабилизировалась. Оккупанты не смогли продвинуться на новые позиции и продолжают наносить ракетные удары по районам Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Украинские войска в свою очередь предпринимают попытки контрнаступления на Херсонском направлении, где довольно активно освобождают населенные пункты от захватчиков.

Также незначительные контратаки ВСУ заметны в районе Изюма.

Напомним, по данным ISW, отвод части российских войск из Донецкой области лишит группировку оккупантов вокруг Славянска необходимой боевой мощи и, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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