Карта бойових дій в Україні на 2 серпня: дані британської розвідки

Російські окупанти продовжують спроби наступу на Донбасі. У той час як українські війська тримають стійку оборону і наносять контрудари на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опубліковану в Tiwtter.
За даними британської розвідки, ситуація на східному фронті стабілізувалася. Окупанти не змогли просунутися на нові позиції і продовжують завдавати ракетних ударів по районах Харківської, Донецької та Луганської областей.
Українські війська в свою чергу роблять спроби контрнаступу на Херсонському напрямку, де досить активно звільняють населені пункти від загарбників.
Також незначні контратаки ЗСУ помітні в районі Ізюма.
Нагадаємо, за даними ISW, відведення частини російських військ з Донецької області позбавить угруповання окупантів навколо Слов'янська необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.