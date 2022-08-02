Карта бойових дій в Україні на 2 серпня: дані британської розвідки

За даними британської розвідки, ситуація на східному фронті стабілізувалася. Окупанти не змогли просунутися на нові позиції і продовжують завдавати ракетних ударів по районах Харківської, Донецької та Луганської областей.

Українські війська в свою чергу роблять спроби контрнаступу на Херсонському напрямку, де досить активно звільняють населені пункти від загарбників.

Також незначні контратаки ЗСУ помітні в районі Ізюма.