Карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте

По данным карты, наиболее напряженная ситуация остается на Донбассе. Оккупанты пытаются выйти на границы Луганской области, а также атакуют районы Славянска, Бахмута и Северска. Армия РФ использует против военных и гражданских тяжелое вооружение.

Однако ВСУ отражают атаки врага, ликвидируют диверсионные группы и точечно уничтожают склады оккупантов.

Также российские военные усиливают обстрелы в Харьковской области. Таким образом они хотят сдержать подразделения ВСУ.

На юге Украины защитники готовятся к контрнаступлению. В Херсонской области украинские воины уничтожают российские склады с боеприпасами и топливом. Однако войска РФ обстреливают населенные пункты на юге из артиллерии и авиации.