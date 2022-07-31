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Карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте

Новина українською →
Украина, Воскресенье 31 июля 2022 13:37
Карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте Фото: ВСУ уничтожают склады оккупантов на всей линии фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке. Однако ВСУ держат оборону, а на некоторых участках переходят в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.

Карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте

По данным карты, наиболее напряженная ситуация остается на Донбассе. Оккупанты пытаются выйти на границы Луганской области, а также атакуют районы Славянска, Бахмута и Северска. Армия РФ использует против военных и гражданских тяжелое вооружение.

Однако ВСУ отражают атаки врага, ликвидируют диверсионные группы и точечно уничтожают склады оккупантов.

Карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте

Также российские военные усиливают обстрелы в Харьковской области. Таким образом они хотят сдержать подразделения ВСУ.

Карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте

На юге Украины защитники готовятся к контрнаступлению. В Херсонской области украинские воины уничтожают российские склады с боеприпасами и топливом. Однако войска РФ обстреливают населенные пункты на юге из артиллерии и авиации.

Карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже около 40 830 военных.

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