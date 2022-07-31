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Карта бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

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Україна, Неділя 31 липня 2022 13:37
Карта бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті Фото: ЗСУ знищують склади окупантів на всій лінії фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові продовжують штурмувати позиції українських захисників на сході. Проте ЗСУ тримають оборону, а на деяких ділянках переходять в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Карта бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

За даними карти, найбільш напружена ситуація залишається на Донбасі. Окупанти намагаються вийти на кордони Луганської області, а також атакують райони Слов'янська, Бахмута та Сіверська. Армія РФ використовує проти військових та цивільних важке озброєння.

Проте ЗСУ відбивають атаки ворога, ліквідують диверсійні групи та точково знищують склади окупантів.

Карта бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

Також російські військові посилюють обстріли у Харківській області. Таким чином вони хочуть стримати підрозділи ЗСУ.

Карта бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

На півдні України захисники готуються до контрнаступу. У Херсонській області українські воїни знищують російські склади з боєприпасами та паливом. Проте війська РФ обстрілюють населені пункти на півдні з артилерії та авіації.

Карта бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже близько 40 830 військових.

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