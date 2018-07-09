"Карпатыгаз" полностью погасили задолженность перед российским банком

"Сбербанк" отказался от судебных процедур по взысканию задолженности

Компания "Карпатыгаз" полностью погасила задолженность, которая возникла по договору о совместной деятельности, перед российским "Сбербанком". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Сбербанка".

Сообщается, что "Карпатыгаз" в 2012 году открыли в "Сбербанке" кредитную линию. Общая сумма финансовых обязательств компании в разные периоды составляла около 50 млн долларов. Средства были привлечены для закупки компрессоров для строительства дожимных компрессорных станций, в частности, Хрестищенской ДКС. В банке также добавили, что вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, "Сбербанк" отказался от судебных процедур по взысканию задолженности.

Напомним, ранее сообщалось, что "Сбербанк" в четвертый раз попытается продать украинскую "дочку".