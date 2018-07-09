Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.9
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.9
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Карпатыгаз" полностью погасили задолженность перед российским банком

НовостиЭнергетика    09.07.2018 - 16:08
Фото: "Карпатыгаз" (facebook.com/karpatygaz)
Фото: "Карпатыгаз" (facebook.com/karpatygaz)

"Сбербанк" отказался от судебных процедур по взысканию задолженности

Компания "Карпатыгаз" полностью погасила задолженность, которая возникла по договору о совместной деятельности, перед российским "Сбербанком". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Сбербанка".

Сообщается, что "Карпатыгаз" в 2012 году открыли в "Сбербанке" кредитную линию. Общая сумма финансовых обязательств компании в разные периоды составляла около 50 млн долларов. Средства были привлечены для закупки компрессоров для строительства дожимных компрессорных станций, в частности, Хрестищенской ДКС. В банке также добавили, что вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, "Сбербанк" отказался от судебных процедур по взысканию задолженности.

Напомним, ранее сообщалось, что "Сбербанк" в четвертый раз попытается продать украинскую "дочку".  

 

Решение ЕС о предоставлении Украине 1 млрд евро опубликовано в официальном издании
Теги публикации: Сбербанк России, кредит, энергетика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь