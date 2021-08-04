Карпаты завтра накроют ливень и шквалы
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на завтра. В горном регионе будут значительные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Завтра в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Днем местами шквалы 15-20 м/с, местами град, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, сегодня и завтра в восточных, Сумской, Киевской, Полтавской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, сегодня часть Украины накроет холодными ливнями.
Кроме того, синоптики предупреждают о граде и шквалах в Украине.