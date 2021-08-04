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Карпати завтра накриють злива та шквали

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Карпати, Середа 04 серпня 2021 13:26
Карпати завтра накриють злива та шквали Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні на завтра. В гірському регіоні будуть значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Завтра у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, сьогодні і завтра у східних, Сумській, Київській, Полтавській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні частину України накриє холодними зливами.

Крім того, синоптики попереджають про град та шквали в Україні.

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