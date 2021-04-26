Карпаты засыпает снегом, видимость ограничена

В Карпатах сегодня, 26 апреля, ухудшилась погода. На высокогорье начался снегопад, ограничена видимость.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста .

Отмечается, что по состоянию на 7:50 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода, почти по всей стране ожидаются заморозки. В Карпатах синоптики прогнозировали снег. В связи с этим предупреждали о высокой снеголавинной опасности.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют дождливую погоду, местами ночные заморозки. При этом температура воздуха днем поднимется до +14.

По прогнозам синоптиков, потепление ожидается со среды, 28 апреля. До этого времени украинцев ждут холод, заморозки и мокрый снег. Нынешнее похолодание обусловлено высотным циклоном.

Также РБК-Украина писало, что на Пасху и майские праздники погода будет не слишком хорошей. В частности, в воскресенье стоит ждать небольшого похолодания, но осадков будет немного. Первая неделя мая будет довольно теплой. Настоящее тепло придет только к концу мая.