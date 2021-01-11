В Карпаты пришло похолодание. Горы засыпало снегом и ударили морозы

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

Об этом сообщает пресс-служба Отдела гидрологических показателей Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, на снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха наблюдается -10,5 градусов. Высота снежного покрова там составляет 20-58 см, а на снеголавинной станции Плай она достигла 31-61 см.

На снеголавинном посту Драгобат столбики термометров опустились до -15,6 градусов. Высота снежного покрова составляет 33 см.

Напомним, сегодня в нескольких южных регионах ожидаются осадки. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -2 до +2, а ночью ударят морозы.

Также РБК-Украина писало, что несколько дней назад в результате непогоды в Украине было обесточены 85 населенных пунктов в шести областях.

Кроме того, сообщалось, что в январе средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.