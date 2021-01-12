ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Карпатах очередная авария на подъемнике: эвакуировали 14 человек

Львовская область, Вторник 12 января 2021 12:06
В Карпатах очередная авария на подъемнике: эвакуировали 14 человек
Фото: люди застряли на подъемнике в Карпатах (lv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня утром на горнолыжном курорте во Львовской области произошла очередная авария на подъемнике. На нем застряли 14 человек, всех их благополучно эвакуировали.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, на горнолыжном курорте "Захар Беркут" в селе Волосянка Сколевского района остановился подъемник с 14 работниками комплекса.

"На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. В настоящее время все лица сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства остановки подъемника выясняются", - добавил Козицкий.

Как сообщили в управлении ГСЧС во Львовской области, людей сняли с помощью альпинистского снаряжения через 40 минут после того, как поступило обращение. К спасательным работам привлекались 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

Напомним, 1 января в селе Славское остановился подъемник и спасателям пришлось снимать с него более 70 человек. Авария произошла из-за выхода из строя трансформаторной подстанции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КарпатыаварияГоры

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь