В Карпатах очередная авария на подъемнике: эвакуировали 14 человек

Фото: люди застряли на подъемнике в Карпатах (lv.dsns.gov.ua)

Сегодня утром на горнолыжном курорте во Львовской области произошла очередная авария на подъемнике. На нем застряли 14 человек, всех их благополучно эвакуировали.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, на горнолыжном курорте "Захар Беркут" в селе Волосянка Сколевского района остановился подъемник с 14 работниками комплекса.

"На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. В настоящее время все лица сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства остановки подъемника выясняются", - добавил Козицкий.

Как сообщили в управлении ГСЧС во Львовской области, людей сняли с помощью альпинистского снаряжения через 40 минут после того, как поступило обращение. К спасательным работам привлекались 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

Напомним, 1 января в селе Славское остановился подъемник и спасателям пришлось снимать с него более 70 человек. Авария произошла из-за выхода из строя трансформаторной подстанции.