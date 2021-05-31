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Карпаты засыпает снегом за день до начала лета. На западе и юге идут дожди

Автор: Анастасия Рокитна

За день до начала лета в Украине продолжает оставаться холодная погода. В Карпатском регионе идет снег, а в других областях - дожди.

Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горно поисково-спасательного поста.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

Фото: в Карпатах падает снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня идут дожди во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, сегодня сильные ливни в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.

Отметим, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Кроме того, погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.

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