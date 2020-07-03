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"Карпаты" второй раз подряд не явятся на матч УПЛ

Новости » Спорт     03.07.2020 - 15:33
"Карпаты" второй раз подряд не явятся на матч УПЛ
Фото: игроки "Карпат"

За это клуб могут исключить из чемпионата

Львовские "Карпаты" оповестили украинскую Премьер-лигу, что не явятся и на второй матч против "Мариуполя", который должен был состояться в субботу, 4 июня, в рамках 29 тура. За вторую неявку клуб должен быть исключен из соревнований.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Ранее из-за финансовых проблем львовская команда не приехала на перенесенный поединок 24 тура, который должен был пройти 1 июля.

Дирекция УПЛ передала дело "Карпат" на рассмотрение дисциплинарного комитета УАФ, который должен засчитать клубу техническое поражение. Согласно регламенту, при повторной неявке клуб будет автоматически исключен из соревнований.

Ранее сообщалось, что "Карпаты" намерены сняться с розыгрыша чемпионата Украины из-за проблем с финансами. Долг львовян составляет 5 миллионов долларов, из-за него львовскому клубу откажут в выдаче лицензии на следующий сезон чемпионата Украины. Поэтому клубу не видит смысла тратить деньги на доигрывание в турнире.

Напомним, после рестарта сезона в чемпионате Украины "Карпаты" пропустили четыре тура из-за вспышки коронавирусной инфекции среди футболистов и персонала команды.

После выхода из карантина без восьми игроков основы команда провела лишь один поединок: во львовском дерби команда Романа Санжара сыграла вничью с ПФК Львов (1:1).

По итогам 24 сыгранных матчей "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе всего две победы.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины МариупольКарпатыУПЛ
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