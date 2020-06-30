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УПЛ предупредила "Карпаты" о возможности снятия с чемпионата

Новости » Спорт     30.06.2020 - 15:57
УПЛ предупредила "Карпаты" о возможности снятия с чемпионата
Фото: игроки "Карпат" (facebook.com/fckarpaty)

Львовяне не выехали на игру с "Мариуполем"

Матч чемпионата Украины между "Карпатами" и "Мариуполем" не состоится из-за невозможности львовского клуба приехать на игру в Мариуполь. Украинская Премьер-лига проинформировала львовян, что в случае повторной неявки на матч клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету Украинской ассоциации футбола.

Накануне львовский клуб сообщил, что команда из-за нехватки денег не отправилась в Мариуполь, где 1 июля должен был состояться перенесенный матч 24 тура УПЛ.

Напомним, после рестарта сезона в чемпионате Украины "Карпаты" пропустили четыре тура из-за вспышки коронавирусной инфекции среди футболистов и персонала команды.

После выхода из карантина без восьми игроков основы команда провела лишь один поединок: во львовском дерби команда Романа Санжара сыграла вничью с ПФК Львов (1:1).

По итогам 24 сыгранных матчей "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе всего две победы.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины МариупольЧемпионат УкраиныКарпатыУПЛ
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