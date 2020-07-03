ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Карпати" вдруге поспіль не з'являться на матч УПЛ

Новини » Спорт     03.07.2020 - 15:33
"Карпати" вдруге поспіль не з'являться на матч УПЛ
Фото: гравці "Карпат"

За це клуб можуть виключити з чемпіонату

Львівські "Карпати" сповістили українську Прем'єр-лігу, що не з'являться і на другий матч проти "Маріуполя", який повинен був відбутися в суботу, 4 червня, в рамках 29 туру. За другу неявку клуб повинен бути виключений зі змагань.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Раніше з-за фінансових проблем львівська команда не приїхала на перенесений поєдинок 24 туру, який мав відбутися 1 липня.

Дирекція УПЛ передала справу "Карпат" на розгляд дисциплінарного комітету УАФ, який повинен зарахувати клубу технічну поразку. Згідно з регламентом, при повторній неявці клуб буде автоматично виключений зі змагань.

Раніше повідомлялося, що "Карпати" мають намір знятися з розіграшу чемпіонату України з-за проблем з фінансами. Борг львів'ян становить 5 мільйонів доларів, з-за нього львівському клубу відмовлять у видачі ліцензії на наступний сезон чемпіонату України. Тож клубу не бачить сенсу витрачати гроші на догравання в турнірі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України МаріупольКарпатыУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся