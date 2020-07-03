"Карпати" вдруге поспіль не з'являться на матч УПЛ

Фото: гравці "Карпат"

За це клуб можуть виключити з чемпіонату

Львівські "Карпати" сповістили українську Прем'єр-лігу, що не з'являться і на другий матч проти "Маріуполя", який повинен був відбутися в суботу, 4 червня, в рамках 29 туру. За другу неявку клуб повинен бути виключений зі змагань.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Раніше з-за фінансових проблем львівська команда не приїхала на перенесений поєдинок 24 туру, який мав відбутися 1 липня.

Дирекція УПЛ передала справу "Карпат" на розгляд дисциплінарного комітету УАФ, який повинен зарахувати клубу технічну поразку. Згідно з регламентом, при повторній неявці клуб буде автоматично виключений зі змагань.

Раніше повідомлялося, що "Карпати" мають намір знятися з розіграшу чемпіонату України з-за проблем з фінансами. Борг львів'ян становить 5 мільйонів доларів, з-за нього львівському клубу відмовлять у видачі ліцензії на наступний сезон чемпіонату України. Тож клубу не бачить сенсу витрачати гроші на догравання в турнірі.

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Автор: Вера Олейник