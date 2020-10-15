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Карпаты укрыло снегом, температура опустилась до нуля градусов

Карпаты, Четверг 15 октября 2020 09:07
Карпаты укрыло снегом, температура опустилась до нуля градусов
Фото: снег в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Игорь Литвиненко

На высокогорье Карпат утром 15 октября наблюдается покров снега. Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отмечается, что по состоянию на 8:20 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха ноль градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 октября Карпаты накрыл активный антициклон, который принес снег и снижение температуры.

Напомним, сегодня в Украине будет солнечная погода в большинстве регионов, однако во Львовской, Волынской и Закарпатской областях ожидаются дожди. Столбики термометров будут колебаться от +12 на западе до +24 градусов на юге.

Также сообщалось, что с 14 октября погода начнет ухудшаться. Прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.

Кроме этого синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре. В частности, в ближайшие дни возможны заморозки в северных областях, в том числе и в Киеве, а в горах выпадет снег. Начиная с выходных прогнозируют прохладную погоду.

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