Карпати укрило снігом, температура опустилася до нуля градусів

Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

На високогір'ї Карпат вранці 15 жовтня спостерігається покрив снігу. Температура повітря опустилася до нуля градусів.

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що станом на 8:20 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер південно-західний 18-19 м/с. Температура повітря нуль градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 жовтня Карпати накрив активний антициклон, який приніс сніг та зниження температури.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде сонячна погода у більшості регіонів, однак у Львівській, Волинській та Закарпатській областях очікуються дощі. Стовпчики термометрів коливатимуться від +12 на заході до +24 градусів на півдні.

Також повідомлялося, що з 14 жовтня погода почне погіршуватися. Прогнозують мокрий сніг та сильний вітер.

Крім цього синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні. зокрема, Найближчими днями можливі заморозки у північних областях, в тому числі і в Києві, а в горах випаде сніг. Починаючи з вихідних прогнозують прохолодну погоду.