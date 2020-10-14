На высокогорье Карпат выпал снег, а температура упала ниже нуля

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

Карпаты сегодня, 14 октября, накрыл активный антициклон, который принес снег и снижение температуры. На высокогорье Карпат фиксируется температура около -1,5 и -1,6 градуса.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Снижение температуры ниже нуля зафиксировали на снеголавинных станциях Пожежевская и Плай. Местами в горах выпало до 5 сантиметров снега, также фиксировались сильные дожди.

"В течение суток 14 и 15 октября - температура воздуха будет постепенно расти, осадки будут выпадать в виде дождя", - добавили в гидрометцентре.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды в западных областях Украины в среду, 14 октября. В Карпатах прогнозировали сильные дожди с мокрым снегом.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до 16 октября. В Украине прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и похолодание до +6 градусов.

Также синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре.