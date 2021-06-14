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Карпаты после снегопада накроет ливень. Грозы и шквалы будут в другой части Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В украинских Карпатах сегодня идет снег, а на завтра прогнозируют сильные дожди. Кроме того, ливень будет в южных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Завтра ночью в Карпатах, днем в южной части значительные дожди.

Кроме того, днем в Украине, кроме западных и северных областей грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Отметим, сегодня в Карпатах выпал снег. Температура воздуха днем на горе Поп Иван Черногорский составляет 0 градусов. Тем временем, в других областях идут дожди.

Напомним, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

Отметим, сегодня в Одессе штормовое предупреждение. Поэтому ограничена работа портов.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждал, что Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области.

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